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Акция "Здоровье сердца" в Архангельской области: когда и кому можно проверить сердечно-сосудистую систему

Акция "Здоровье сердца" в Архангельской области: когда и кому можно проверить сердечно-сосудистую систему

Северян приглашают бесплатно проверить здоровье своей сердечно-сосудистой системыПо инициативе губернатора в Архангельской области пройдет профилактическая акция "Здоровое Поморье" во всех медучреждениях области.

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