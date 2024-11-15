Негласные правила снайперов на Великой Отечественной: почему не стреляли в водоноса

На любой войне солдаты и офицеры порой действуют не только по уставу, но и в соответствии с неформальными правилами, своеобразным неписаным «кодексом поведения», зачастую включающим в себя ряд своеобразных этических норм.
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