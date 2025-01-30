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Задержан Алексей Харламов: расследование крупного дела о закупках в Верхней Пышме

Задержан Алексей Харламов: расследование крупного дела о закупках в Верхней Пышме

В Верхней Пышме задержан Алексей Харламов, руководитель управления капитального строительства и ЖКХ. Задержание связано с расследованием возможных нарушений при закупке оборудования для очистных сооружений.

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