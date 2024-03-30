Шойгу: предприятия ОПК на Алтае работают над модернизацией производства боеприпасов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам проверки предприятий в Алтайском крае заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе ведут работу по техническому перевооружению производства по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов.