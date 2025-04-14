«Очередная попытка массированной атаки»: за ночь российские силы ПВО сбили 52 украинских БПЛА

В ночь на 14 апреля силы ПВО сбили 52 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 33 беспилотника было перехвачено над Брянской областью — по словам губернатора, все атаки ВСУ удалось отразить, пострадавших и повреждений нет.
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