«Очередная попытка массированной атаки»: за ночь российские силы ПВО сбили 52 украинских БПЛА

В ночь на 14 апреля силы ПВО сбили 52 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 33 беспилотника было перехвачено над Брянской областью — по словам губернатора, все атаки ВСУ удалось отразить, пострадавших и повреждений нет.