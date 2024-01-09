Бойцы ВС РФ уничтожили десант ВСУ в Херсонской области

Скриншот видео В Херсонской области наши военные уничтожили десант ВСУ, который готовился к высадке на один из островов в устье Днепра – диверсантов обнаружили разведчики, а расчёты гаубиц нанесли удар по координатам.
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