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В Госдуме анонсировали новую схему индексации пенсий

Страховые пенсии в России с 2026 года начнут индексировать по-новому: с 1 февраля и с 1 апреля, рассказала «АиФ» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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