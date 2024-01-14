Бетербиев нокаутом победил Смита и вновь защитил 3 титула чемпиона мира по боксу

Обладатель трех титулов чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) – по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) российский боксер Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита.
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