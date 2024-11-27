Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Драп ВСУ из Курахово: «10 солдат ВС РФ взяли центр города. Как? Так они же русские!»

Драп ВСУ из Курахово: «10 солдат ВС РФ взяли центр города. Как? Так они же русские!»

  Юлиан Рёпке призвал украинскую армию капитулировать — как вермахт в 1945 году, из-за невозможности сопротивления Судя по всему, ВСУ вывели часть своего гарнизона из городской застройки в центре Курахова, оставив лишь арьергарды самоубийц.

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