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Энтони Эдвардс и Брэдли Бил устроили небольшую потасовку. «Миннесота» и «Финикс» сыграют в плей-офф

Энтони Эдвардс и Брэдли Бил устроили небольшую потасовку. «Миннесота» и «Финикс» сыграют в плей-офф

Звездные защитники «Миннесоты» и «Финикса» что-то сказали друг другу и потолкались в паузе матча. Оба получили по техническому.

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