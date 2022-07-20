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Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором съемки стала Елизавета Породина

Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором съемки стала Елизавета Породина

Белла Хадид снялась в фотосессии для августовского номера Vogue (съемка появится в американском и британском изданиях).

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