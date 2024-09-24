«Филя, шах и мат!»: Любовь Успенская обратилась к Киркорову после победы в суде

В конце прошлого года между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым разгорелся внезапный скандал. Сначала певица назвала своего бывшего друга женоненавистником, а потом поп-король, в свою очередь, обозвал ее попрошайкой.
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