15 примеров народной смекалки, которые хоть в блокнот записывай, чтобы не потерять

Кажется, что герои этой статьи где-то нашли альтернативную инструкцию к этой жизни. Иначе откуда у них появились такие ловкие способы справляться со всевозможными трудностями? Кстати, кое-какие из этих лайфхаков оказались настолько удобными и действенными, что мы их и сами с удовольствием взяли на заметку.