«Вагнер» помогла советом, но не деньгами. Разработчики игры «Лучшие в аду» про ЧВК рассказали о взаимодействии с ветеранами организации

В NoName Company добавили, что получили от них право использовать образ Евгения ПригожинаНеизвестная ранее команда разработчиков NoName Company 15 апреля выпустила трейлер своей новой видеоигры «Лучшие в аду».
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