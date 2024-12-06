Более половины десантных кораблей ВМС США находятся в плохом состоянии и есть вероятность того, что американские военные не смогут соблюсти необходимое для поддержания своей деятельности требование в 31 исправное судно, заявила Счетная палата США по результатам аудита.
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