Голубика пробуждается после зимнего периода покоя очень рано, сразу с приходом первого тепла

Черника очень рано просыпается после зимнего покоя, как только приходит первое тепло. Чтобы куст вошел в новый сезон в хорошей форме и летом дал богатый урожай, весной необходимо выполнить несколько важных задач.
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