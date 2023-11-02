В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении уроженки Амурской области, обвиняемой в обмане пенсионера

В ходе следствия установлено, что в начале сентября текущего года 77-летнему жителю Индустриального района позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и специалистами крупного банка.
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