Суперкомпьютер World One: люди могут исчезнуть на Земле к 2050 году

Те, кто останутся, должны будут приспосабливаться к совершенно новому миру.Суперкомпьютер World One сделал расчет, согласно которому человечеству грозит вымирание уже к 2040-2050 годам, при этом люди сами будет виноваты в предстоящей возможной ситуации, пишет ИА «Кулик».
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