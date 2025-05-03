Суперкомпьютер World One: люди могут исчезнуть на Земле к 2050 году

Те, кто останутся, должны будут приспосабливаться к совершенно новому миру.Суперкомпьютер World One сделал расчет, согласно которому человечеству грозит вымирание уже к 2040-2050 годам, при этом люди сами будет виноваты в предстоящей возможной ситуации, пишет ИА «Кулик».