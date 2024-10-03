WP: российские войска продвигаются в зоне СВО с невиданными темпами

Российские войска придумали новую тактику, которой ВСУ не могут сопротивляться. Именно этого помогает ВС РФ добиваться локальных побед, как например в Угледаре, который заставил украинцев отступить со своих позиций в минувший вторник, защищаемых ими в течение двух лет, пишет The Washington Post.