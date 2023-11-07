Россияне все чаще пользуются клинингом: в стране пик спроса на специалистов по уборке

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. С каждым годом среди россиян все популярнее становится клининг. В сентябре 2023-го спрос на услуги этой сферы вырос на 80 % по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, рассказали «ФедералПресс» в «Авито Услугах».