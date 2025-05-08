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«Сербы и словаки братья навек»

«Сербы и словаки братья навек». Вучич выложил видео с Фицо на фоне КремляСамолет премьер-министра Словакии прибыл в Москву по удлиненному южному пути — через воздушные пространства Венгрии, Румынии, Черного моря и Грузии.

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