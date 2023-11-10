⭐⭕⭐ LIKE a DRAGON GAIDEN+ISHIN!+ВСЕ YAKUZA+JUDGMENT ⭐⭕⭐

⭐️ ⭐️ ⭐️ Товар выдается автоматически МГНОВЕННАЯ (24/7) GLOBAL-активировать можно в любом регионе!⭐️ ⭐️ ⭐️ ------------------------------- ❗ Внимание Вы покупаете общий STEAM аккаунт для игры в офлайн режиме------------------------------ --------------------------❤️❤️❤️ Оставьте положительный отзыв и получите денежный сертификат❤️❤️❤️------------------------- В коллекцию входит 1) Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Digital Deluxe 2) Like a Dragon: Ishin! – Digital Deluxe 3) Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition 4) The Judgment 5) Lost Judgment 6) Yakuza 0 7) Yakuza Kiwami 8) Yakuza Kiwami 2 9) Yakuza 3 Remastered 10) Yakuza 4 Remastered 11) Yakuza 5 Remastered 12) Yakuza 6: The Song of Life У НАС ВСЕГДА ЕСТЬ АКТИВАЦИИ (БЕЗ ОЧЕРЕДИ) ИГРА УСТАНОВИТСЯ БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРОГРАММ: ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ⭐Что дает вам покупка ✅1 Доступ к официальному аккаунту Steam ✅2 Доступ ко всем обновлениям игры ✅3 Техническая поддержка и помощь в запуске игры если потребуется бесплатно ⚠️Важно знать ❗ Одна активация один ПК ❗ Вы покупаете общий STEAM аккаунт это означает что на нем играете не только вы ❗ После покупки вам будет выдан логин и пароль от steam аккаунта, играть после установки возможно только в оффлайн режиме.