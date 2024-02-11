СК завел дело по факту ранения сотрудников Росгвардии в Элисте

По факту ранения сотрудников регионального управления Росгвардии в квартире мужчины, устроившего взрыв в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии