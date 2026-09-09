Bloomberg: ЕС вкладывает мало денег в отказ от российских энергоресурсов

Европейский союз не вкладывает необходимые средства в прекращение своей зависимости от российского ископаемого топлива, что делает его уязвимым для будущих потрясений.
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