Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Указом Владимира Путина русский народ официально признан государствообразующим в России

Указом Владимира Путина русский народ официально признан государствообразующим в России

Сегодня глава государства подписал Указ «Об утверждении основ государственной политики РФ в области исторического просвещения».

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
&quot;Россия - .... сплотившее русский и многие другие народы&quot;. Меня особенно интересует слово &quot;сплотившее&quot;, которое часто используется в современной политической риторике. Соединяет и сплачивает только Бог своей моралью, которую приняли соединяемые и сплачиваемые люди и народы. Нет другого способа сплочения людей и народов. Государствообразующий народ должен дать всем народам России единую мораль, которая сплотит народ на почве консолидированного понимания добра, зла и справедливости. Это должна быть единая божественная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль, которая: - единая - продукт согласия всего российского народа, документ прямого действия, предполагаемая основная часть Конституции РФ, основа российского светского общества; - божественная: не убий, не вреди, не ври, не кради, не завидуй, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальная: &quot;человек человеку друг, товарищ и брат&quot;; &quot;от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест&quot;; &quot;один за всех и все за одного&quot;; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; &quot;сам погибай, а товарища выручай&quot; (А.В. Суворов), не бросай своих; &quot;нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих&quot; (Иоанн, 15:13); - патриотическая: наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; &quot;ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому&quot; (И.В. Сталин); коллективный моральный суверенитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - основополагающая: в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали; никому не позволено разворачивать единую мораль к своей личной выгоде. Тот, кто считает справедливым только выгодное для себя, любыми средствами и за чужой счёт - враг.
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