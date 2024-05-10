Указом Владимира Путина русский народ официально признан государствообразующим в России

Валерий Евстафьев

"Россия - .... сплотившее русский и многие другие народы". Меня особенно интересует слово "сплотившее", которое часто используется в современной политической риторике. Соединяет и сплачивает только Бог своей моралью, которую приняли соединяемые и сплачиваемые люди и народы. Нет другого способа сплочения людей и народов. Государствообразующий народ должен дать всем народам России единую мораль, которая сплотит народ на почве консолидированного понимания добра, зла и справедливости. Это должна быть единая божественная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль, которая: - единая - продукт согласия всего российского народа, документ прямого действия, предполагаемая основная часть Конституции РФ, основа российского светского общества; - божественная: не убий, не вреди, не ври, не кради, не завидуй, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальная: "человек человеку друг, товарищ и брат"; "от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест"; "один за всех и все за одного"; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; "сам погибай, а товарища выручай" (А.В. Суворов), не бросай своих; "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Иоанн, 15:13); - патриотическая: наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; "ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому" (И.В. Сталин); коллективный моральный суверенитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - основополагающая: в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали; никому не позволено разворачивать единую мораль к своей личной выгоде. Тот, кто считает справедливым только выгодное для себя, любыми средствами и за чужой счёт - враг.