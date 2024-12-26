Ученые назвали лучшую замену мясу и молоку Относительно питательности, цены, а также влияния на окружающую среду и здоровье хорошей альтернативной мясу и молоку может выступить горох.
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