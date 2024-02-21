Что должно быть на вашей кухне: рекомендации профессиональных поваров

Узнайте, какие предметы первой необходимости считают крайне важными профессиональные шеф-повараПришло время оценить состояние вашей кухни! Если вы всё ещё используете старую разделочную доску и дешёвые ножи, которые покупались по скидке после окончания ВУЗа, то, вероятно, пришло время обновить свой «арсенал».