Немецкий политолог назвал «Зеленых» и СДПГ победителями на выборах в бундестаг

Оба лидера выборов в бундестаг — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены договариваться с «Зелеными» и Свободной демократической партией о коалиции.