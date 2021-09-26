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Немецкий политолог назвал «Зеленых» и СДПГ победителями на выборах в бундестаг

Немецкий политолог назвал «Зеленых» и СДПГ победителями на выборах в бундестаг

Оба лидера выборов в бундестаг — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены договариваться с «Зелеными» и Свободной демократической партией о коалиции.

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