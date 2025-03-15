AFP сообщило об отъезде Павла Дурова из Франции

Он направился в Дубай, сообщает AFP со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, судья разрешил миллиардеру покинуть страну на несколько недельОснователь Telegram Павел Дуров с разрешения властей покинул Францию и направился в Дубай.
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