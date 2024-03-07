Генерал Зарудницкий допустил превращение конфликта на Украине в войну в Европе

Ситуация на Украине может перерасти в крупномасштабный конфликт в Европе. Об этом заявил начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий в своей статье в журнале «Военная мысль».
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