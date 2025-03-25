На Украине устроили истерику из-за спецпосланника США: "Это шокирующие и позорные заявления"

В Раде назвали шокирующими заявления Уиткоффа по урегулированию на УкраинеСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинская сторона согласились на проведение президентских выборов, признав невозможность своего членства в НАТО.