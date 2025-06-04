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Царьград

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Мать похищенного в Москве бизнес-коуча рассказала об отношении сына к мусульманам

Мать похищенного в Москве бизнес-коуча рассказала об отношении сына к мусульманам

Мужчина сильно переживал из-за войны в Карабахе и весьма эмоционально высказывался в интернете.Бизнес-коуч Арег Щ.

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