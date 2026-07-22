Бензиновый кризис и скачок цен на продукты: эксперты заявили о рекордной экономии 80% россиян Юлия ЧелкановаРост цен на продукты и топливный дефицит становятся главными экономическими вызовами для российских домохозяйств.
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