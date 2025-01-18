В Ереване отца погибшего солдата приговорили к двум годам тюрьмы

Активиста протестных акций Гарика Галеяна суд приговорил к двум годам лишения свободы.Гарик Галеян, отец погибшего в ходе 44-дневной войны (Вторая карабахская война в сентябре-ноябре 2020 года) солдата Мхитара Галеяна признан виновным в хулиганстве и незаконном обороте наркотиков.