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Аргументы и Факты

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Лавров подтвердил Рубио приверженность РФ предложениям США на Аляске

Лавров подтвердил Рубио приверженность РФ предложениям США на Аляске

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио заявил о сохранении приверженности российской стороны предложениям, которые Вашингтон представил на встрече президентов РФ и США на Аляске.

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