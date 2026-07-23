Лавров подтвердил Рубио приверженность РФ предложениям США на Аляске

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио заявил о сохранении приверженности российской стороны предложениям, которые Вашингтон представил на встрече президентов РФ и США на Аляске.
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