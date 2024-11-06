Первая крестьянская война в истории России: почему восстал Стенька Разин

Бунт Стеньки Разина, как его уничижительно называли в царское время, или Крестьянская война под предводительством Степана Разина, как уважительно стали именовать это событие в советское время, было одним из самых мощных народных восстаний в допетровской России.
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