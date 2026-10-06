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Российская женская сборная по волейболу возвращается на чемпионат мира: смотрим фото горячих спортсменок

Российская женская сборная по волейболу возвращается на чемпионат мира: смотрим фото горячих спортсменок

Волейболистки уже готовы покорить публику своей атакой! Всероссийская федерация волейбола наконец сообщила, что Россия будет участвовать в чемпионате мира 2027 года.

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