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Царьград

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Страны ЕС забили тревогу из-за резкого падения турпотока на фоне "российской угрозы"

Страны ЕС забили тревогу из-за резкого падения турпотока на фоне "российской угрозы"

Приграничные территории Латвии, Польши и ещё пяти стран столкнулись с серьёзным экономическим спадом из-за оттока отдыхающих.

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