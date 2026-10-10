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Врачи советуют чередовать зоны уколов для похудения: почему нельзя колоть в одно и то же место

Врачи советуют чередовать зоны уколов для похудения: почему нельзя колоть в одно и то же место

Инструкция к модным препаратам для похудения на основе семаглутида и тирзепатида предполагает введение препарата в живот, наружную поверхность бедер и заднюю поверхность плеча – туда, где есть достаточный слой жировой ткани.

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