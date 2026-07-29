20+ жизненных историй об арендодателях, чьи шаги за дверью обещают жильцам и радость, и переполох

Съемная квартира — это территория не только для отдыха, но и для маленьких радостей. Казалось бы, стены арендованного жилища должны служить надежной защитой от внешнего мира, но иногда они становятся свидетелями незабываемых поступков от арендаторов.
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