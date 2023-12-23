В ЦАР выразили готовность обсуждать с Россией добычу алмазов

Depositphotos Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявил, что, если Россия хочет укрепить взаимное экономическое сотрудничество путем добычи алмазов, то по этому вопросу нужно вести переговоры с соответствующими министерствами в ЦАР.
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