Четвертого задержанного по подозрению в совершении теракта, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, допросили.
Террориста из «Крокуса» допросили в реанимации через переводчика
Комментарии
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Алексей Тан
Это МЕСТЬ сионистов!, Русским и москвичам... за то что они не поддержали Пригожина... а на оборот, отторгли его... как чужеродного!!!..... Это уже было в истории... Дрезден!... там они также отомстили ЭТНИЧЕСКИМ немцам... за то что они проигрывают Русским... да ещё сами устроили покушение на Гитлера!... Вот они и стерли с лица земли, Город-музей, город-история этнических немцев!..... а всякие Таджики и другие инородцы... так ещё иудео-коммуняки их в Москву и М.О. завозить стали... а в 90-тые, так вообще... ими всю центральную Россию заполонили... и вот "сырьё" под рукой... .
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9 час.
Natalija Osminina
Коммуняки их завезли)): Раненый при задержании таджик оказался самым молодым из боевиков. 19-летний Мухаммадсобир Файзов, уроженец Душанбе. В Брянской областной больнице утверждает (отвечая при помощи переводчицы на вопросы представителя силовых органов), что все документы на право пребывания в РФ ему вручили пачкой прямо в московском аэропорту, в первые же минуты пребывания.До января трудился в барбершопе "Площадка" в г. Иваново и барбершопе My Style в г. Тейково. По словам его бывшего начальника по имени Али (в интервью РЕН ТВ), Мухаммадсобир пользовался популярностью у клиентов. Имена других "ценных специалистов", которые охотно подрядились совершить массовое убийство за обещанные неким Telegram-"проповедником" и "помощником проповедника" деньги "– Да уж, истинные профессиональные террористы – боевики -душманы и бармалеи, выведенные из Афганистана)).
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8 час.
Natalija Osminina
Нужен был ПОВОД. Только кто главный интересант? Те, кто устали от беззубости России? Или, наоборот, это мандат для Путина, для инициации жесткого наступления на Украине. И, главное, для жесткой зачистки мигрантов. Потому что понятно, что МИ6 поджигает "спящие ячейки" в России. Но ГЛАВНОЕ- в СРЕДНЕЙ АЗИИ и КАЗАХСТАНЕ! Поджигает подбрюшье России!!
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6 час.
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