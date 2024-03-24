Террориста из «Крокуса» допросили в реанимации через переводчика

Алексей Тан Это МЕСТЬ сионистов!, Русским и москвичам... за то что они не поддержали Пригожина... а на оборот, отторгли его... как чужеродного!!!..... Это уже было в истории... Дрезден!... там они также отомстили ЭТНИЧЕСКИМ немцам... за то что они проигрывают Русским... да ещё сами устроили покушение на Гитлера!... Вот они и стерли с лица земли, Город-музей, город-история этнических немцев!..... а всякие Таджики и другие инородцы... так ещё иудео-коммуняки их в Москву и М.О. завозить стали... а в 90-тые, так вообще... ими всю центральную Россию заполонили... и вот "сырьё" под рукой... .

Natalija Osminina Коммуняки их завезли)): Раненый при задержании таджик оказался самым молодым из боевиков. 19-летний Мухаммадсобир Файзов, уроженец Душанбе. В Брянской областной больнице утверждает (отвечая при помощи переводчицы на вопросы представителя силовых органов), что все документы на право пребывания в РФ ему вручили пачкой прямо в московском аэропорту, в первые же минуты пребывания.До января трудился в барбершопе "Площадка" в г. Иваново и барбершопе My Style в г. Тейково. По словам его бывшего начальника по имени Али (в интервью РЕН ТВ), Мухаммадсобир пользовался популярностью у клиентов. Имена других "ценных специалистов", которые охотно подрядились совершить массовое убийство за обещанные неким Telegram-"проповедником" и "помощником проповедника" деньги "– Да уж, истинные профессиональные террористы – боевики -душманы и бармалеи, выведенные из Афганистана)).