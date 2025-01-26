Законопроект об отмене двух допэкзаменов для поступающих в колледжи рассмотрят в феврале

Выпускнику девятого класса, если он планирует получать среднее профессиональное образование, нужно будет сдавать ОГЭ только по двум обязательным предметам - русский язык и математика, сообщил председатель ГД Володи.
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