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Законопроект об отмене двух допэкзаменов для поступающих в колледжи рассмотрят в феврале

Законопроект об отмене двух допэкзаменов для поступающих в колледжи рассмотрят в феврале

Выпускнику девятого класса, если он планирует получать среднее профессиональное образование, нужно будет сдавать ОГЭ только по двум обязательным предметам - русский язык и математика, сообщил председатель ГД Володи.

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