Тыквенный крем-суп с чесноком и сливками: рецепт, который согреет в осенние дни

Быстрый обед за 30 минут фото: Shutterstock/Fotodom.ruКакой овощ у большинства людей ассоциируется с осенью вообще и с октябрем в частности? Конечно же это тыква! Хотя в России праздник Хеллоуин не так популярен, как в англоязычных странах, благодаря поп-культуре мы давно уже привыкли воспиринимать октябрь как самый страшный и самый тыквенный месяц.