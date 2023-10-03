Тыквенный крем-суп с чесноком и сливками: рецепт, который согреет в осенние дни

Быстрый обед за 30 минут фото: Shutterstock/Fotodom.ruКакой овощ у большинства людей ассоциируется с осенью вообще и с октябрем в частности? Конечно же это тыква! Хотя в России праздник Хеллоуин не так популярен, как в англоязычных странах, благодаря поп-культуре мы давно уже привыкли воспиринимать октябрь как самый страшный и самый тыквенный месяц.
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