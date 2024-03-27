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Худшее позади: три знака, которым коридор затмений с 28 марта принесет удачу и исполнение желаний

Худшее позади: три знака, которым коридор затмений с 28 марта принесет удачу и исполнение желаний

  Фото из архива ПроГород Читайте нас в Знаковое астрологическое событие определило фаворитов: только этим представителям гороскопа суждено сорвать куш Обычно с коридором затмений связаны только негативные ассоциации.

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