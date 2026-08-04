Подтверждать право на льготный проезд разрешат через "Макс"

В России начнут действовать новые единые правила перевозки пассажиров С сентября в России начнут действовать новые единые правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.
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