Франция хочет вытеснить Россию в битве за Индию

Франция объясняет свою позицию по оторванию Индии от России. Несмотря на то, что Индия страдает от бедности, экологических и других проблем, она является важным противовесом Китаю и крупнейшим заказчиком оружия в Азии, отмечает газета Le Monde.
Франция объясняет свою позицию по оторванию Индии от России. Несмотря на то, что Индия страдает от бедности, экологических и других проблем, она является важным противовесом Китаю и крупнейшим заказчиком оружия в Азии, отмечает газета Le Monde.
Свежие комментарии