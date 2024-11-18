Ивановец, приобретая дачный участок, пренебрег правилами финансовой безопасности и лишился сбережений

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился мужчина 1992 года рождения. Он сообщил о том, что на торговой Интернет–площадке его заинтересовало объявление о продаже дачного участка в Ивановской области.
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