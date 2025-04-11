«Это даже не садизм, хуже». Российский военный попал в плен к «Правому сектору» и рассказал о пережитых пытках

Председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов, член Общественной палаты (ОП) России Максим Григорьев заявил, что российский военнослужащий с позывным Лега попал в плен украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России как террористическая и экстремистская).