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«Это даже не садизм, хуже». Российский военный попал в плен к «Правому сектору» и рассказал о пережитых пытках

«Это даже не садизм, хуже». Российский военный попал в плен к «Правому сектору» и рассказал о пережитых пытках

Председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов, член Общественной палаты (ОП) России Максим Григорьев заявил, что российский военнослужащий с позывным Лега попал в плен украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России как террористическая и экстремистская).

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