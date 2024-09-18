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Руденя провел совещание оперштаба в Торопце после атаки БПЛА

Руденя провел совещание оперштаба в Торопце после атаки БПЛА

В городе Торопец Тверской области, атакованном в ночь на среду украинскими дронами, прошло совещание оперативного штаба, в ходе которого обсуждались вопросы ликвидации последствий падения обломков БПЛА на территории города, сообщает Telegram-канал «Пул 69».

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